Dertien producten krijgen label '100% West-Vlaams', vooral streekbieren vallen in de smaak

Dertien nieuwe producten en twee hoeveproducenten krijgen erkenning van 100% West-Vlaams

Dat werd beslist door de meest recente erkenningscommissie streekproducten (POM West-Vlaanderen) en de erkenningscommissie hoeveproducenten (Inagro). In totaal zijn er nu al 581 erkende streekproducten en 412 producenten en verkooppunten die het label kregen.

Het aanbod van ‘100% West-Vlaams’ breidt uit binnen de categorieën streekbieren, aperitieven, koekjes, koffie en confituren. De erkende producten hebben stuk voor stuk een band met de streek en worden ambachtelijk geproduceerd in West-Vlaanderen.

Vooral bieren

Opnieuw zijn de streekbieren sterk vertegenwoordigd. De Houtlandse Brouwers uit Torhout krijgen de erkenning voor hun Houtlandse Quadrupel en Gouden Tripel. De Ostensche Strever Quadrupel van bierfirma Botteltje uit Oostende en de Waardamse Saison van Brouwerij Stokhove uit Oostkamp worden toegevoegd aan het rijtje nieuwe streekbieren.

In de regio Brugse Ommeland mag Oud Huis Deman uit Brugge het label bevestigen aan de koekjes Meestertjes en Mini Havers. Ze pakken ook uit met hun suikervrij gamma zoals amandelbrood en speculaas. Nord.C Coffee Roasters is een nieuwe streekproducent die koffie, geroosterd in de kuststad Blankenberge, produceert en de erkenning in ontvangst mag nemen. In de Westhoek worden de confituren en geleien van De Pelgrim (Vondels) uit Ieper erkend als streekproduct. (Lees verder onder de foto.)

Voor het eerst is er ook whisky die het label krijgt: Rogia en Ryggia van de Brugse Whisky Company. Na drie jaar rijpen presenteert de producent eind 2022 haar eerste Brugse whisky. Ook hun Brugse Whiskycream, een toegankelijker whiskylikeur op basis van Brugse Whisky en Koffie Torenhof, is erkend.

Hoeveproducten

Naast vier nieuwe streekproducenten (Botteltje, Brouwerij Stokhove, Brugse Whisky Company en Nord.C Coffee Roasters) zijn er ook twee nieuwe hoeveproducenten.

In de Leiestreek is de hoeveproducent D’Hofstee uit Wervik voortaan erkend voor aardappelen, seizoensgroenten en verse melk. In Pittem is het label toegekend aan Menapii, die vers vlees verkopen van het Menapisch varken, een oeroud varkensras.

Een West-Vlaams streekhoekje is een streekwinkel, delicatessenzaak, buurt- of hoevewinkel in de provincie waar je een assortiment aan '100% West-Vlaamse' hoeve- en streekproducten kunt verkrijgen. Drie nieuwe lokale verkooppunten dragen voortaan het label '100% West-Vlaams': Dorpspunt in Stavele, Kate’s Bier Advies uit Brugge en Courgette uit Kortrijk.