In Brugge loopt nog tot eind van de maand de zesde editie van het Brugge Foto Festival. Op dertien locaties in de binnenstad zijn verschillende tentoonstellingen van jong talent en gevestigde fotografen te vinden.

In de vroegere showroom van Van Marcke vallen bijvoorbeeld de grote portretten van Frieke Janssens op. Zij is een oud-leerlinge van de Academie in Brugge en toont hier haar reeks Diana’s, godinnen van de jacht. Gallery 44 pakt dan weer uit met de Zweedse fotograaf Gunnar Smoliansky.

Brugge Foto Festival loopt nog tot 29 december. Op 19 en 20 december zijn er ook gesprekken en lezingen met verschillende fotografen.