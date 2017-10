Dertienjarige aangevallen door drie jongeren

In Roeselare is op 13 oktober de dertienjarige Yordy slachtoffer geworden van zinloos geweld. De jongen werd even na schooltijd van zijn fiets getrokken en kreeg enkele rake klappen.

Omstreeks 16.15, net na schooltijd, in de buurt van het station in Roeselare, maanden drie jongeren Yordy aan om te stoppen. De jongen negeerde dit waarop hij van zijn fiets getrokken werd en enkele rake klappen incasseerde.Yordy moest naar het ziekenhuis gebracht worden met een hersenschudding en wonden aan de mond.

Vandaag maakte de politie ook een tweede feit bekend. Een andere jongen werd op dezelfde plaats en rond dezelfde tijd ook lastiggevallen door dezelfde daders. Vermoedelijk vond dit feit plaats vlak voordat Yordi werd aangevallen.

De mama van Yordi doet nu een oproep tot getuigen en ook de politie geeft absolute prioriteit aan het onderzoek: "Het was erg druk op dat moment in de straat, dus getuigen moeten er zeker geweest zijn", zegt Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone RIHO. "We roepen de getuigen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich te melden, telefonisch contact op te nemen of via onze website. Zo kan het onderzoek in een stroomversnelling geraken."