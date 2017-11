In Kortrijk is afgelopen nacht een zwaar verkeersongeval gebeurd op de ring (R8).

Een man van 34 kwam daarbij om het leven. Het ongeval gebeurde rond kwart over één ter hoogte van de Warande in Heule. De bestuurder verloor de controle over het stuur in dalend stuk van de R8. De wagen, een cabriolet, raakte even van de weg af en belandde op zijn dak. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de man, een dertiger uit de streek, al overleden. Bij het ongeval waren geen andere wagens betrokken. Volgens het parket maakte de bestuurder wellicht een stuurfout en reed hij te snel.