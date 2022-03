Dertiger riskeert 8 jaar cel voor verkrachting jonge buurmeisjes

"Het is onbegrijpelijk dat hij daar gewoon mag blijven wonen", zeggen de burgerlijke partijen. De bal ging aan het rollen in april 2020 nadat hij twee kinderen uit de buurt had uitgenodigd bij hem thuis. "De meisjes zaten samen met de beklaagde in zijn jacuzzi toen hij hen begon te betasten", zegt de procureur.

Weinig berouw

"Het ene slachtoffer dacht in haar naïviteit dat het per ongeluk was gebeurd, maar toen bleek dat het andere buurmeisje al twee jaar door hem misbruikt werd. Hij verkrachtte nog drie andere meisjes, onder wie ook zijn nichtje."

Het openbaar ministerie vordert een strenge celstraf van acht jaar. De advocaten van de burgerlijke partijen wezen erop dat de dertiger weinig berouw toont. "In het begin ontkende hij alles. Kunnen we dan spreken van oprechte spijt? Ook zijn verweer, dat ze zich niet hebben verzet, wijst niet op enig schuldinzicht."

De advocate van de verdediging zei dat haar cliënt een zeer laag IQ heeft waardoor hij niet altijd weet waar de grens ligt. "Ondanks pesterijen door de buren wil hij niet verhuizen, want dat kan hij niet betalen", zei ze. Ze vroeg een straf met probatievoorwaarden.

Op 23 maart doet de rechter uitspraak in de zaak.