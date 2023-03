Dertiger veroordeeld voor poging tot verkrachting in ondergrondse parking van Kortrijk

Een man van Somalische afkomst is door de rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot 37 maanden cel. Hij probeerde een vrouw te verkrachten die wilde slapen in haar wagen in een ondergrondse parking.

De feiten spelen zich af in de uitgaansbuurt van Kortrijk. Na een avondje stappen is de vrouw op weg naar haar wagen om daar een dutje te doen. Het voertuig staat geparkeerd in de ondergrondse parking aan het Schouwburgplein.

Mes op zak

Op de parking ziet de 30-jarige man haar wandelen waardoor hij meteen de achtervolging inzet. Volgens het slachtoffer had hij een mes op zak en dreigde hij er ook mee haar te doden.

Daarna stapt de dader in de wagen en pakt hij haar gsm af. Vervolgens ging hij op de vrouw liggen, maar verzette zich hevig. Op camerabeelden is dan ook te zien hoe de beklaagde weggaat terwijl hij zijn afgezakte broek moet vasthouden.

37 maanden cel

De Somalische man beweerde eerder dat hij de vrouw gewoon benaderde om te vragen of ze zijn gsm had gezien. Hij was die namelijk eerder in de avond kwijtgespeeld.

De rechter hecht geen geloof aan zijn verhaal en veroordeelt de beklaagde tot een celstraf van 37 maanden. Hij wordt ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet.