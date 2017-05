Chef Kobe Desramaults van de voormalige sterrenzaak In de Wulf in Dranouter opent morgen in Gent zijn nieuwe restaurant "Chambre Séparée".

Hij serveert er één degustatiemenu die uit een 20- tal gangen bestaat. De gerechten wisselen naargelang de aanvoer van landbouwers,

leveranciers en het seizoen. In zijn zaak zijn er slechts 16 zitplaatsen, en die kan men alleen maar per één of twee tegelijk reserveren. Wie er wil eten zal 200 euro moeten neerleggen. Chambre Séparée bevindt zich in het Belgacomgebouw in Gent.