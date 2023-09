Detentiehuis Kortrijk 1 jaar open: 'Voldoet aan de verwachtingen'

Diefstal of poging tot is het belangrijkste misdrijf voor hun detentie. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Gent. Het detentiehuis in Kortrijk is het eerste van het land en is nu een jaar open.

Volgens onderzoekster Audry Delvaux van de UGent voldoet het zeker aan de verwachtingen. Zij volgde de gedetineerden op.

(lees verder onder de foto)

De gemiddelde leeftijd van de gedetineerden is 38 jaar, onder de bewoners zijn ook vijf vrouwen. Het detentiehuis is één van de stokpaardjes van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Hij rolt ook elders in het land detentiehuizen uit. Een detentiehuis is gericht op kortgestraften zodat ook zij hun straf uitzitten. Daarna kunnen ze weer werk zoeken of zelfs hun job behouden.

Van Quickenborne heeft zijn Europese collega's uitgenodigd op 25 januari, bij de start van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.