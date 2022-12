Detentiehuis Kortrijk: 'Al enkele bewoners terug naar het gewone leven'

In een detentiehuis verblijven gedetineerden die een celstraf hebben gekregen van minder dan 3 jaar. Het is de bedoeling om hen er opnieuw klaar te maken voor de maatschappij. Minister van justitie Van Quickenborne uit Kortrijk voerde de detentiehuizen in omdat hij alle straffen wil uitvoeren.

Het eerste detentiehuis van het land in Kortrijk is al drie maanden open, en kwam vorige maand nog negatief in het nieuws na de ontsnapping van een bewoner. Intussen hangen er extra bewakingscamera's en zijn de ramen beter beveiligd.

In het detentiehuis in Kortrijk is plaats voor 57 mannelijke bewoners. Momenteel verblijven er maar zes bewoners, verdeeld over vier leefgroepen. Minister Van Quickenborne wil detentiehuizen openen in heel het land. Goed voor meer dan 700 plaatsen.

Bekijk ook: