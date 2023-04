"Deurwaarder stond ons op te wachten", protestactie Delhaize Oostende onderbroken

Bij een actie van de vakbonden deze ochtend in Oostende bleek de opgetrommelde deurwaarder eerder aanwezig te zijn dan de leden zelf. Het haalt naar eigen zeggen hun enige wettelijk drukkingsmiddel onderuit.

Vanmorgen rond 6 uur wilden de vakbondsleden de ingang van de Delhaize Hazegras in Oostende blokkeren. Het was de bedoeling om met winkelkarren de doorgang naar de winkel voor klanten te verhinderen. Die actie is niet gelukt. Een deurwaarder, opgetrommeld door de directie van de winkelketen stond de actievoerders deze ochtend op te wachten.

De deurwaarder verbrak meteen de protestactie. De vakbonden zijn geschrokken: "Het is echt ongelooflijk dat de directie zich liever bezighoudt met deurwaarders sturen dan een op een gesprek met ons te voeren."

De vakbonden willen vooral op dit moment een open gesprek voeren over de verzelfstandiging van de winkels. Voor hen is het verzelfstandigen niet de enige optie, mocht het dan toch zover komen dan willen de vakbonden garanties verkrijgen voor de werknemers. Tot op heden blijft het evenwel stil bij de directie.