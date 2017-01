Devid Camerlynck straks nieuwe korpschef PZ Spoorkin

Camerlynck was de enige kandidaat en wordt dus zo goed als zekers de nieuwe zonechef. Momenteel heeft hij een leidinggevende functie bij de CIC-noodcentrale van federale politie in Brugge. Camerlynck is vader van 3 kinderen en viel als amateurfotograaf al internationaal in de prijzen. Hij ziet de opdracht als zonechef als een terugkeer naar zijn roots.

Camerlynck zal de huidige korpschef José Clauw opvolgen, die straks met pensioen gaat. De officiële aanstelling volgt later dit jaar, wellicht in april of mei.