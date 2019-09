Dewaele Vastgoedgroep neemt First Immo over

Dewaele Vastgoedgroep uit Roeselare neemt zijn sectorgenoot First Immo over. Hierdoor ontstaat een groep met 38 kantoren, de op twee na grootste speler onder de vastgoedmakelaars, na ERA en Century 21.

Dat zijn beide makelaars overeengekomen - de nieuwe combinatie wordt de grootste onafhankelijke makelaar van België. Financiële details rond de overname werden niet meegedeeld.

Dewaele Vastgoedgroep is nu vooral actief in Oost-en West-Vlaanderen en in Brussel, terwijl First Immo een bekende speler is in het Antwerpse en in Oost-Vlaanderen. Hun netwerk is dus complementair. Beide bedrijven hanteren naar eigen zeggen ook dezelfde bedrijfswaarden, met een lokaal verankerd kantorennetwerk dat centraal wordt aangestuurd, om de kwaliteit te kunnen garanderen.

(lees verder onder de foto)

Schaalvergroting

De overname past tevens in het verhaal van schaalvergroting in de vastgoedsector. Kleine spelers dreigen opgeslokt te worden door de grote jongens. Door de nodige schaalgrootte zijn er de nodige middelen om te investeren in marketing, IT en in innovaties zoals digitale handtekening, virtual reality... "Hierdoor kan de continuïteit en stabiliteit van onze groep verder verzekerd worden, zowel voor onze medewerkers als voor onze klanten", zegt Filip Dewaele.

De nieuwe combinatie is goed voor 38 kantoren, 220 medewerkers en jaarlijks 2.400 verkooptransacties en 2.000 verhuurtransacties. Het bedrijf is ook syndicus van meer dan 500 appartementsgebouwen.