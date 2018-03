Dewulf opent nieuw logistiek centrum

In Roeselare is het nieuwe logistieke centrum van landbouwmachineproducent Dewulf officiëel ingehuldigd.

Dewulf bestaat meer dan 70 jaar en het familiebedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van landbouwmachines voor grondbewerking, poten, oogsten, inschuren, sorteren en transporteren van aardappelen en groenten. Het bedrijf heeft drie vestigingen in België, Nederland en Roemenië.

Het bedrijf telt 290 werknemers en maakt een omzet van 65 miljoen euro. Het nieuwe logistiek centrum (Smart Logistics Centre) is goed voor een miljoeneninvestering en zorgt voor een innovatief voorraadbeheer. Het nieuw logistiek centrum maakt het mogelijk om klanten nog beter te beleveren en om de productieprocessen verder te optimaliseren.