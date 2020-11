Deze knopen moet het Overlegcomité vandaag doorhakken

Ongeveer een maand na de tweede verplichte sluiting mogen de niet-essentiële handelaars stilaan hopen op een heropening, maar de beperking op de sociale contacten wordt voor de feestdagen allicht niet fors versoepeld. "Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de vier voorbije weken gaan verspelen op basis van vier dagen", temperde premier Alexander De Croo de verwachtingen gisteren/donderdag in de Kamer.

Evaluatie lockdownmaatregelen

Het Overlegcomité met daarin vertegenwoordigers van de federale en deelstaatregeringen komt straks om 13 uur opnieuw samen om de gezondheidssituatie en de bijbehorende lockdownmaatregelen te evalueren. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zei twee weken geleden al dat het een "belangrijke" vergadering wordt, onder meer omdat de overheden stilaan moeten beslissen over een strategie voor de aanpak van de epidemie op lange termijn.

Dat laatste staat vandaag dan ook op de agenda, bevestigde premier Alexander De Croo (Open Vld) donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. Maar de gezondheidssituatie laat grote versoepelingen op dit moment nog niet toe, temperde De Croo de verwachtingen. "We zien dat het aantal besmettingen en hospitalisaties daalt. Maar er is absoluut geen reden om nu over te gaan tot gedrag dat onvoorzichtig zou zijn. We moeten onder ogen durven zien dat de weg nog lang is en veel lichten op rood staan." De premier verwees onder meer naar de hoge bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de hoge druk op het zorgpersoneel.

Om die reden zitten kerst- en nieuwjaarsfeesten in uitgebreide kring er niet in, herhaalde De Croo nog eens. De premier liet weinig ruimte voor een tijdelijke uitbreiding van het aantal sociale contacten voor de feestdagen, ondanks oproepen van onder meer CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez tot "een perspectief op warme feestdagen". "Ik zou niet willen dat we de vooruitgang van de voorbije vier weken gaan verspelen op basis van vier dagen", zei De Croo. "Het zal intiemer zijn, met minder mensen."

Versoepelingen voor niet-essentiële winkels?

Voor de uitbaters van niet-essentiële winkels lijken er wel wat versoepelingen aan te komen. In de meeste buurlanden zijn de winkels al open of gaan ze binnenkort open, waardoor veel landgenoten over de grens gaan winkelen. Bovendien stuit het online winkelen stilaan op zijn limieten. De winkels zouden in de loop van december kunnen heropenen, valt hier en daar te horen, maar dan onder erg strenge voorwaarden om hordes eindejaarsshoppers te vermijden. Ook een regime van heropenen, maar dan enkel op afspraak ligt nog op tafel. Volgens de premier werd de voorbije dagen in elk geval al nauw overlegd met de provinciegouverneurs om te bekijken hoe een mogelijke heropening veilig zou kunnen gebeuren.

Over de horeca of andere verplicht gesloten sectoren zoals kappers en schoonheidssalons repte De Croo donderdag niet. De premier wil zich sowieso geval hoeden voor te al te drastische versoepelingen. "Als we morgen verkeerde beslissingen nemen, dan zullen we daar overmorgen de gevolgen van dragen. Dan gaan we zien dat in de komende weken mensen overlijden die niet hadden moeten overlijden."