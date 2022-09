Deze maatregelen neemt Ieper om energie te besparen

De stad had al een deel van haar straatverlichting in LED-licht laten omzetten, maar het zal nog een paar jaar duren voor dat af is. Daarom dooft de stad de openbare verlichting volgens het strooiplan van de stad: waar bij winters weer normaal wordt gestrooid blijven de lichten aan, elders gaan de straatlichten uit tussen middernacht en vijf.

Kouder zwemwater

De stad bekijkt ook de maatregelen die ze kan nemen in de sporthallen en het zwembad. Het zwemwater is straks wellicht een paar graden frisser en gaat ook de verwarming in de sporthallen minder hoog. Ook in andere openbare gebouwen gaat de verwarming een graadje lager, naar 19 graden, zoals de Vlaamse overheid voorstelt.