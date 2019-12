Deze winter mag je schaatsen op de Assebroekse Meersen

Het natuurgebied vormt zo een alternatief voor de Damse Vaart, die de laatste jaren niet meer dichtvriest. Zodra het ijs op de Assebroekse Meersen 12 centimeter dik is, zal de stad schaatsen toelaten.

Vorig jaar kwam er nog een schaatser om het leven nadat hij door het ijs zakte in het natuurgebied. Schepen Franky Demon: "Het is hier absoluut niet gevaarlijk. Maar vorig jaar is dat ongeval gebeurd terwijl je hier niet mocht schaatsen. Die man is op zijn voorhoofd gevallen. Je mocht hier toen niet schaatsten, het was een dom ongeval."