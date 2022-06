Deze zomer kun je je 'tank raften' in Kortrijk

Tank rafting is volgens Kortrijk een unicum in Europa en komt overgevaren uit Nebraska. De stad werkt hiervoor samen met het bedrijf Tankkd.

Na een zware overstroming in een weiland in Nebraska ontdekten lokale boeren dat de drinkbakken voor hun vee konden drijven. Een nieuwe business was geboren, want de bakken werden in geen tijd een gegeerd item. Ook de Kortrijkse Kim Neirynck en partner David Desmet zagen potentieel in het verhaal en startten met hun bedrijf Tankkd een export richting Europa. De bakken doen vooral dienst als originele, gegalvaniseerde buiten(zwem)baden, bloembakken of vuurkorven, maar binnenkort dus ook als origineel watervoertuig om het historisch centrum van Kortrijk vanuit een ander perspectief te verkennen.

Een tank biedt plaats aan twee tot zes volwassenen. Aan boord zijn de nodige reddingsvesten voorzien. En het vergt geen kunst om de boot te besturen. Ruth Vandenberghe, burgemeester: “De Leie is een van onze grootste troeven. Toeristen en Kortrijkzanen zakken graag af naar onze verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens. Vanop het water kan je deze plek vanuit een uniek perspectief ontdekken. Een ideaal zomeravontuur voor het gezin of teambuilding met collega's.”