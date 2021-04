Deze zomer niet reserveren in De Gavers, wel telsysteem

Vorige zomer moest je omwille van de coronamaatregelen je plaatsje reserveren op de strand- en zwemzone. Maar tot een overrompeling leidde dat niet, ondanks het warme en droge zomerweer.

In de plaats komt er nu een telsysteem: maximaal 350 mensen zullen tegelijk in de zwemzone kunnen. Als de capaciteit volzet is zal je dus even moeten wachten tot er mensen vertrekken.

Fransen weten van niets

Vorig jaar waren er wat problemen met mensen die geen mondmasker droegen, hoewel dat toen verplicht was. Er kwamen toen ook geregeld Fransen die niet wisten dat je moest reserveren. Dat probleem zal zich bij een telsysteem dus niet voordoen.

