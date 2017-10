'Diaken des doods' wil aartbisschop De Kesel als getuige

Deze morgen was er in Brugge de preliminaire zitting voor het assisenproces waarop Ivo Poppe, de diaken uit Wevelgem terechtstaat voor minstens tien moorden. De advocaten van de diaken willen aartsbisschop Jozef De Kesel als getuige oproepen.

De advocaat van Poppe roept 38 getuigen op. Opvallendste naam is aartbisschop De Kesel. Zijn getuigenis zou nuttig kunnen zijn in één specifiek deel van het onderzoek. Het Openbaar Ministerie roept meer dan 50 getuigen op. Het assisenproces zelf start in januari volgend jaar.

Lijst in een schriftje

Poppe zou verschillende moorden hebben gepleegd hebben toen hij aan de slag was in het AZ Delta van Menen. In 2014 bekende hij dat hij enkele familieleden om het leven bracht toen ze terminaal ziek waren. Het gaat onder meer om zijn moeder en schoonvader. Poppe kon hun lijden naar eigen zeggen niet langer ­aanzien.

De zaak kwam aan het licht toen de diaken nachtmerries kreeg en psychologische hulp zocht. Het gerecht vermoedt trouwens dat hij nog veel meer mensen om het leven bracht. Eerder ging het parket uit van een lijst van 48. Hij schreef de namen telkens met een kruisje in een schriftje.

