Diaken voor rechter voor 10 moorden

De man die nu 61 jaar is, belandde in 2014 in de cel op verdenking van een reeks illegaal uitgevoerde euthanasie-ingrepen.

Precies een jaar geleden werd de diaken naar het assisenhof van Brugge verwezen voor de moorden die hij sinds 1978 zou hebben gepleegd. De man werkte als verpleger in het ziekenhuis van Menen. Zijn slachtoffers zouden niet enkel patiënten geweest zijn.

Toen de beschuldigde was binnengeleid om 10 uur las voorzitter Bart Meganck voor wat de diaken precies ten laste wordt gelegd. In de akte staat dat de diaken zich schuldig heeft gemaakt aan moord. Hij zou ten minste tien personen hebben gedood. Vijf personen worden met naam genoemd. Het gaat om drie bejaarde mannen en twee vrouwen, allen geboren voor 1923. Daarnaast zou hij zich ook schuldig gemaakt hebben aan de moord op zijn moeder in Menen in 2011.

Samenstelling volksjury

Vanmorgen werd de volksjury samengesteld. Vier vrouwen en acht mannen zijn uitgeloot.

Pas volgende week maandag gaat het proces in Brugge echt van start met de voorlezing van de akte van beschuldiging en daarna de eerste getuigenverhoren. Er worden minstens 77 getuigen verwacht. De opvallendste naam op de lijst met opgeroepen getuigen is ook voormalig bisschop van Brugge Jozef De Kesel. Het is niet duidelijk hoe goed de bisschop en de diaken elkaar kennen. Het bisdom van Brugge wordt verdedigd door de advocaten Jan en Sarah Leysen.

