DiCaprio brengt zeldzame vogel, ontdekt door Bruggeling, weer onder de aandacht

Wetenschappers gaan op zoek naar 10 vogelsoorten die al jaren niet meer gezien zijn, onder impuls en dankzij financiële steun van Leonardo DiCaprio. Op de lijst staat ook een vogelsoort die door een kenner uit Brugge is ontdekt: de Louettes nachtzwaluw.

Michel Louette is ornitholoog en was jarenlang aan de slag in het Afrikamuseum in Tervuren. In de wetenschappelijke collectie zat daar al sinds 1955 een nachtzwaluw, meegebracht uit het Itombwe-gebergte uit Congo. Pas vele jaren later werd duidelijk dat het om een nieuwe soort ging. "Die nachtzwaluw lag bij de collectie van opgezette vogels en werd al die tijd aanzien als een exemplaar van een bekende soort. Ik heb hem bestudeerd en vastgesteld dat dat onmogelijk waar kon zijn. Hij had andere kenmerken die nog nooit beschreven waren en door beschrijving met ander materiaal en mijn ervaring heb ik beslist hem als nieuwe soort te beschrijven. Dat was in 1990." (lees verder onder de foto)

Grote uitdaging

Caprimulgus prigoginei is de wetenschappelijke naam van de vogel maar draagt in het Nederlands de naam van de ornitholoog en wordt Louettes nachtzwaluw genoemd. Dat bekt toch net iets makkelijker. De vogel werd dus maar één keer gezien, meer dan een halve eeuw terug. Maar volgens Louette is de soort niet uitgestorven en ook hij zou graag helpen meezoeken in Midden-Afrika. "Het kriebelt zeker en in mijn jongere jaren, toen ik professioneel ornitholoog was, heb ik dat ook gedaan."

De vogelsoort vinden, is een enorme uitdaging. Afwachten dus of met hulp van Leonardo DiCaprio Louettes nachtzwaluw zich in levende lijve zal laten zien. "Je moet ook weten: nachtzwaluwen zoeken is geen eenvoudige zaak. De naam alleen zegt het al, men moet ’s nachts op pad gaan in onherbergzaam gebied. Ik laat dat over aan de nieuwe generatie."