Deleu, die volgende week zijn 86e verjaardag viert, krijgt de taalpenning als erkenning voor zijn jarenlange inzet als ambassadeur van de Nederlandse taal.

Al meer dan twintig jaar is hij actief als hoofdredacteur van het tijdschrift 'Het Liegend Konijn'. Dit lijvig blad verschijnt slechts twee keer per jaar en bestaat volledig uit poëtische teksten. Jozef Deleu was in 1957 ook de bezieler van het culturele tijdschrift 'Ons Erfdeel', dat nu 'Lage Landen' heet.

