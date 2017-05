Diedjies viert 50 jaar

Diedjies bestaat 50 jaar. De discotheek van het Van Wonterghem-imperium in Kuurne heeft in een halve eeuw niets aan populariteit ingeboet. Verschillende generaties die ooit nog in Diedjies hebben gefeest, zakten af naar Waregem Expo voor een groot verjaardagsfeest.

Marc Van Wonterghem en Paul Declercq verwelkomen de vele gasten op het verjaardagsfeest van Diedjies. Zij stonden 50 jaar geleden achter de draaitafels. En met hun vaak onconventionele ideeën zetten zij de toon voor het uitgangsleven in de regio. Van Wontergem richtte in 1967 de eerste discotheek van het land op in de feestzaal van zijn ouders. Diedjes werd al vlug ‘the place to be’. En dat is het nog steeds. Zondagavond, een avond na het grote verjaardagsfeest, stonden rijen feestgangers aan te schuiven voor de ingang van Diedjies.