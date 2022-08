Een dame van 74 jaar uit Wielsbeke is het slachtoffer geworden van een ripdeal, de dief ging vandoor met juwelen ter waarde van 47.000 euro.

Een 74-jarige dame uit Wielsbeke wou voor 47.000 euro aan juwelen verkopen. Een bepaalde klant was al enkele keren langsgekomen om die sieraden te bekijken. Gisteren kwam diezelfde klant nog eens langs. Hij vroeg een tas koffie aan de dame in kwestie, maar ging er dan vandoor met de juwelen. Het parket is een onderzoek gestart.