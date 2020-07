Dief in kippenpak steelt 5.000 euro

Deuren inslaan, een kippenpak aandoen, en met de inhoud van de kassa vluchten: een inbreker ging donderdagnacht twee uur lang driest te werk in taverne De Klokke in Oostende. De buit: 5.000 euro, maar ook de schade in de zaak is aanzienlijk.

De inbraak vond plaats rond 2.30 's nachts uur. “Normaal gezien is onze zaak altijd open tot 3 à 4 uur. Op dat moment arriveert de kuisvrouw normaal al. Maar door coronamaatregelen zijn we verplicht te sluiten om 1 uur, en had inbreker dus lange tijd vrij spel”, zegt zaakvoerder Gaetan Seldenslach.

En de dader nam ook zijn tijd. Bijna twee uur zou hij in de Klokke, al sinds 1974 een bekend volks- en poolcafé in het centrum, ronddwalen. Om binnen te geraken had de verdachte een raam boven de voordeur ingegooid. Hij nam daarop een tapijt dat aan de ingang lag om zonder kwetsuren te kunnen binnenklauteren.

Eens binnen ging de man driest te werk. “Hij knipte onder andere de draden los van de bewakingscamera’s. Dat de camera’s dan wel nog blijven opnemen had de dader niet aan gedacht. Sommige camera’s had hij ook niet gezien”, zegt Gaetan. De inbreker gooide kauwgombakken om en doorzocht het ganse gebouw. Op de derde verdieping vond hij een kippenpak dat hij prompt aantrok. “In die ruimte ligt allerhande materiaal rond thema’s als kerst of Pasen. Blijkbaar vond de man het kippenpak bijzonder, want hij deed het aan en vluchtte er later ook mee weg”, zegt Gaetan.

Muur en deuren sneuvelen

Onderweg had de man een muur ingeslagen en ook deuren sneuvelden. Vervolgens ging hij op zoek naar geld. “Hij brak de kassa open en nam het geld eruit, de omzet van de avond voordien. Het gaat om zo’n 5.000 euro. Ook de schade die de man aanrichtte loopt op tot zeker nog eens duizenden euro’s. We moesten door corona zo lang de deuren sluiten, en dan kom je dit nog eens tegen ook”, zucht Gaetan. De Klokke opende vrijdag wel gewoon de deuren om 8 uur. “We zijn ’s nachts nog ter plaatse geweest om alles op te kuisen”, vertelt Gaetan. “We hopen dat de dader gevat wordt. Eerder deze week is er ook ingebroken bij Mordan hier vlakbij. De verdachte op de camerabeelden lijkt sterk op de inbreker die hier toesloeg”. De politie is een onderzoek gestart.