Dief steelt ingevulde examens van KULAK-professor

Een prof van de universiteitscampus KULAK in Kortrijk is op een trein zijn laptop én ingevulde examens van 20 studenten gestolen. In het station van Sint-Niklaas probeerde de prof de dief nog te vatten, maar dat lukte niet.

Vorige week zaterdag legden 20 studenten het examen 'Inleiding tot de Europese Unie' af, maar hun resultaat zullen ze nooit kennen. Op de terugreis van Kortrijk naar Antwerpen werd de professor van het vak bestolen. Dieven namen z'n tas met de examens erin mee. De man probeerde de dieven nog tegen te houden in het station van Sint-Niklaas, maar slaagde daar niet in. "Een set examens die één van onze professoren mee had op de trein is in zijn laptoptas gestolen. Hij reageerde daar meteen op, hij heeft geroepen en is de dief achterna gelopen op het perron. Medereizigers zijn ook tussengekomen, maar niets heeft geholpen. De dief is vertrokken met de examenkopijen waardoor we met een geval van overmacht zitten", legt Vice-rector Piet Desmet uit.

De studenten moeten nu beslissen of ze hun examen opnieuw afleggen of andere opdrachten laten meetellen voor hun eindresultaat. De prof heeft een klacht ingediend bij de politie.