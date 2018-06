Diefstal uit gokautomaat in casino Oostende

In het casino van Oostende zijn onbekenden gisteren aan de haal gegaan met enkele duizenden euro's.

Dat was de opbrengst van een slotmachine. Aan het toestel zelf is geen schade vatsgesteld, waardoor de politie vermoedt dat er gebruik is gemaakt van een (valse) sleutel. Er loopt een onderzoek.