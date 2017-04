Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Schauvliege op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Wilfried Vandaele uit De Haan. Alle Vlaamse overheidsdiensten moeten besparen. Ook het departement Landbouw en Visserij. De dienst heeft onder meer de opdracht om vastgelegde maatregelen binnen de visserij op te volgen en te controleren. Beleidsondersteunende taken zullen in de toekomst vanuit Brussel gebeuren, de controletaken vanuit een uitvalsbasis in Brugge.