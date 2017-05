Diensten PZ MIDOW gecentraliseerd

Tot voor kort zaten de interventieteams nog enkele 100 meter verderop in dezelfde straat. Aan het hoofdkantoor in Oostrozebeke is nu een uitbreiding gebouwd, in 10 maanden tijd. Een investering van anderhalf miljoen euro.

In de uitbreiding bevinden onder meer kantoren, maar ook een eetzaal, een cellencomplex en verhoorruimtes. De centralisatie moet niet alleen de werking van het korps verbeteren, het is ook een besparing.

Het korps zocht al 15 jaar naar een oplossing om alle diensten te centraliseren. Die zijn samen goed voor 68 medewerkers.