Diensthoofd Wonen Knokke-Heist excuseert zich voor uitspraak over 'floddereffect' bij nieuwbouwprojecten in Knokke-Heist

Diensthoofd Wonen van Knokke-Heist Stefaan Keirse excuseert zich voor zijn uitspraak over het 'floddereffect' bij toekomstige bouwprojecten in de gemeente. Vorige week zei hij dat op een info-avond over maatregelen bij toekomstige bouwprojecten om wonen betaalbaar te houden.

Vorige week donderdag woonden in Heist een kleine 1000 inwoners de infoavond over enkele belangrijke toekomstige bouwprojecten bij. In Knokke-Heist is een leegloop van jonge gezinnen aan de gang, omdat wonen te duur is in de gemeente.

Daarom grijpt de gemeente in met concrete maatregelen. Zo wordt elke projectontwikkelaar verplicht om bij een groot bouwproject 40 procent betaalbare woningen te realiseren.

"Geenszins de bedoeling om iemand te kwetsen"

Maar diensthoofd Stefaan Keirse veroorzaakte commotie in de zaal toen hij aangaf “dat het gemeentebestuur geen betaalbare woningen in het Zoute voorziet omwille van het Flodder-effect" (een verwijzing naar de familie Flodder, red.). Naar eigen zeggen wilde hij aangeven dat je in een straat met rijwoningen geen villa moet bouwen, maar ook omgekeerd geen appartementsgebouw in een residentiële villawijk.

Keirse excuseert zich nu: "In de eerste sessie waren er in de vragenronde al reacties gekomen waarom er geen betaalbaar wonen in het Zoute wordt gerealiseerd. In de 2de sessie wilde ik dit al counteren in mijn presentatie en heb ik impulsief mij een ongelukkige term laten ontvallen. Het was geenszins de bedoeling om iemand te kwetsen. Gezien de hele heisa op sociale media komt het gemeentebestuur hierdoor onterecht in een slecht daglicht te staan. Ik wil voor mijn persoonlijke uitspraak alle verantwoordelijkheid op mij nemen en mij hiervoor zowel bij mijn werkgever en ten aanzien van de bevolking welgemeend verontschuldigen.”

Volgens Keirse zijn de gronden in het Zoute bovendien sowieso veel te duur voor de gemeente om er betaalbare projecten te realiseren.

Betaalbare en sociale woningen

Voor het gemeentebestuur is het incident afgesloten en wordt er verder werk gemaakt om in de eerstkomende jaren een 1500-tal betaalbare woningen voor jonge gezinnen te voorzien, niet alleen in Heist maar ook in Knokke en Westkapelle.

Met “betaalbaar” wordt bedoeld: een woning met een prijskaartje volgens het Vlaamse gemiddelde en die voor tweeverdieners uit de middenklasse financieel haalbaar moet zijn. Naast betaalbare woningen wordt ook het aantal sociale woningen voor de doelgroep met een beperkt inkomen gevoelig uitgebreid. Zo is recent in Ramskapelle een bouwproject van Vivendo en T’Heist Best gestart voor de realisatie van 20 sociale koopwoningen en 20 sociale huurwoningen.

Bekijk: