Dierenactivisten: "eerst zien en dan geloven"

GAIA en Animal Rights vragen aan Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts, volledige openheid over de maatregelen die het slachthuis genomen heeft om herhaling van de afschuwwekkende varkensmishandelingen te voorkomen. "Daar heeft de hele bevolking recht op”, reageren GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch en Animal Rights-voorzitter Nadine Lucas eensgezind. "Het gaat hier immers niet om incidentele gevallen maar over structurele wanpraktijken en die vergen structurele maatregelen".

Eerst zien en dan geloven

“Gelet op de heersende mentaliteit van laksheid in dat slachthuis, heb ik er maar weinig vertrouwen in dat de bedrijfsleiding het dierenwelzijn werkelijk ter harte zal nemen.”, zegt Michel Vandenbosch “Gezien de plannen om de slachtcapaciteit uit te breiden met één miljoen dieren extra waarbij er om de zes seconden een dier zal geslacht worden, is het dierenwelzijn ons inziens verre van verzekerd”, vult Nadine Lucas aan. Een en ander belet echter niet dat de daders van de mishandelingen en de verantwoordelijken voor de aan het licht gebrachte wreedheden hun verdiende straf niet mogen ontlopen. Daarom dienden GAIA en Animal Rights klacht in bij het parket van Brugge.