Dierenasiel: "Hou je dieren binnen met oudejaar"

Op een gemiddelde oudejaarsnacht worden er bij het Blauwe Kruis in Brugge vijf honden binnengebracht. Die zijn bang voor de luide knallen, maar ook voor de lichtflitsen, en vluchten weg. Het asiel raadt dan ook aan om je hond op tijd binnen te halen.

Anne Marie Lagrou: "Veel mensen die toch nog vuurwerk proberen op Oudejaarsavond, doen al eens een test rond elf uur. Ik zou toch aanraden om de honden binnen te halen voor elf uur, voor de testen beginnen, en het eigenlijke vuurwerk. Het is absoluut niet goed voor een hond. Vele honden hebben schrik, proberen weg te lopen van het vuurwerk, en dan is het de vraag of we ze nog op tijd terugvinden en in veilige omstandigheden weer thuis brengen."