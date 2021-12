Dierenasiel zoekt baasjes met schattige kerstfoto's

Het Blauwe Kruis van de Kust heeft zijn dieren gefotografeerd in een kerstdecor. Het hoopt daarmee mensen te kunnen overtuigen om voor een hond of kat uit een asiel te kiezen, en niet te gaan ‘shoppen’.

Voorzitter Fabrice Goffin: “De kerstdagen, een heerlijke tijd, onlosmakelijk verbonden met cadeautjes, presentjes en kaartjes. En er is vaak geen prachtiger cadeau dan een gezinsuitbreiding met een huisdier. Maar al te vaak kiezen mensen er nog voor om een huisdier te kopen in plaats van te adopteren. We hebben daarom onze honden en katten prachtig in beeld gebracht in ons kerstdecor, met een duidelijke boodschap: ‘Adopt, dont shop!’.”

Door de dieren nu in kerstsfeer in beeld te brengen en ze van hun schattigste kant te tonen hoopt het asiel opnieuw mensen te overtuigen om te kiezen voor adoptie en voor heel wat van onze dieren een warme thuis te vinden. ”Op onze website kan iedereen al onze dieren terugvinden én er ook een formulier invullen bij interesse in een adoptie. Op basis daarvan matchen we de dieren met het perfecte gezin.”