Dierenasiel zoekt perfecte match tussen kat en baasje

Want zeg nu zelf: poezen zien er allemaal bijzonder leuk uit. Maar zijn ze ook wel geschikt als huisgenoot in uw gezin?

Schootkat, avonturier of feestbeest?

Het kiezen van een kat is veelal gebaseerd op het uiterlijk van de kat, maar daar schuilt het gevaar van een mismatch. En zo belandt de poes vaak na een tijd opnieuw in het asiel. De ene kandidaat-adoptant wil namelijk liever een luie schootkat die niet in de verleiding komt om aan het tapijt te krabben en de dag liever doorbrengt in een warm mandje. Terwijl een ander zijn kat liever ziet ravotten in de tuin en niet van zijn melk te brengen is als Minou weer een dode muis als trofee naar huis heeft gebracht.

Om te zien wie er het beste bij mekaar past wordt eerst een persoonlijkheidsprofiel van de kat gemaakt en is er de vragenlijst "Meet Your Match", een concept dat overgewaaid is uit de States en in Nederland al zijn nut heeft bewezen. Het dierenasiel in Rekkem wordt straks trouwens grondig gerenoveerd en krijgt ook een nieuwe naam.