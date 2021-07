Dierenasiel Zwevegem reageert tevreden op extra financiële steun

Elke dag zetten tal van dierenasielmedewerkers en -vrijwilligers zich in om dieren die er verblijven de best mogelijke zorgen te geven. Vaak gaat het om verwaarloosde, verdwaalde of vergeten dieren die in sommige gevallen speciale zorg nodig hebben.

Dierenasielen steunen tot nu toe vaak enkel op vrijwilligers en eigen fondsenwerving, waardoor heel wat onder hen tijdens de coronacrisis problemen ondervonden. Om die problematiek tegen te gaan, kon elk erkend dierenasiel vorig jaar rekenen op een éénmalige ondersteuning van €3.000.

Vlaams Dierenminister Weyts bouwt daarop verder en voorziet naast vergoedingen voor de opvang van in beslag genomen dieren ook een jaarlijkse structurele ondersteuning waarmee erkende dierenasielen hun werking kunnen uitbouwen en professionaliseren.

"Adopt, don't shop"

In Zwevegem wordt heel tevreden gereageerd op de extra ondersteuning: een meer dan welgekomen duw in de rug. Ook Isabelle Corbet, voorzitster van N-VA Zwevegem reageert: "Spijtig genoeg komen er nog steeds veel te veel dieren in het asiel terecht. Adopt, don't shop!"