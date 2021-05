Dierencrematorium cremeert ook grotere boerderijdieren

Voortaan kan je ook in West-Vlaanderen grotere boerderijdieren, zoals een paard, hangbuikvarken of zelfs een alpaca laten cremeren.

Dat kan in Roeselare waar een crematorium voor huisdieren een splinternieuwe oven heeft staan. De vraag naar een waardig afscheid van dieren neemt nog toe, ook bij grotere dieren. En in coronatijden is de band met de overleden dieren nog sterker.

Afscheidsruimte en grote urnen

De nieuwe oven bij Hokaservice in Roeselare om grote dieren tot 800 kilogram te cremeren is uniek in onze provincie. De machine met twee verbrandingskamers weegt 30 ton en herleidt overleden dieren tot stof en as, en dat met een minimale uitstoot.

Nieuw is ook de afscheidsruimte voor grote dieren, en de komst van een koelcel. Het ophalen van de overleden dieren gebeurt met een jeep en paardentrailer. Grotere dieren vragen ook grotere urnes om de as in te bewaren, zoals een kist of rieten mand.