Dierenopvangcentrum De Zonnegloed: "Budget binnenkort op"

Voor dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren hakt de coronacrisis er zwaar in. Het park is sinds 13 maart gesloten voor bezoekers en moet nu al even naar de winterspaarpot grijpen om alles te blijven financieren.

De Zonnegloed, dat onderdak biedt aan 350 wilde dieren in nood, is ondertussen meer dan twee weken noodzakelijk gesloten. De kosten voor de dierenvoeding, medische zorgen en medewerkers lopen weliswaar door. Zonder financiële hulp is het resterende budget binnen zes dagen volledig opgebruikt.

Dag per dag

Toch blijven ze bij het dierenopvangcentrum positief en leven ze van dag tot dag. "We blijven hopen dat we gewoon verder kunnen, want het is onze bedoeling om die 350 dieren door de crisis te halen", zegt verantwoordelijke Karel Ackaert.

Op de website van het park is het mogelijk om een gift te doen.