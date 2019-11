Dierenrechtenactivisten bezetten eendenboerderij

Een tachtigtal dierenrechtenactivisten voeren sinds zaterdagmorgen actie aan een eendenboerderij in Bekegem bij Ichtegem.

"Nadat we de beelden van de kooien, de bedrade ondergrond waarin deze dieren moeten leven, de tientallen dode en gewonde eenden zagen, waren we allemaal erg van slag", vertelt woordvoerder Glenn Lemmens in een persbericht. De activisten zouden meermaals geprobeerd hebben om Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) te contacteren, maar kregen naar eigen zeggen geen antwoord.

De laatste Vlaamse foie gras-producent zou sowieso in 2023 de deuren moeten sluiten. Animal Resistance eist dat de bewuste boerderij in de Ichtegemse deelgemeente Bekegem onmiddellijk gesloten wordt. Ze weigeren de stal te verlaten tot er een verklaring komt van minister Weyts.

De hele actie wordt van binnenuit gefilmd en gestreamd via Facebook. Daaruit blijkt dat de politie intussen ter plaatse is. De activisten kregen het bevel om hun identiteitskaarten te geven en naar buiten te komen. Voorlopig lijken ze daar niet op in te gaan.