Dierenreddingsteam opgeroepen voor kalfjes in nood

In Veurne werd zondagnamiddag het dierenreddingsteam opgeroepen. Enkele kalveren waren in de stal van een hoeve door de vloer gezakt, en moesten worden bevrijd.

Zondagmiddag werd het dierenreddingsteam van het korps van Veurne opgeroepen voor een interventie in een hoeve in De Moeren. Enkele kalfjes waren door de vloer gezakt in een stal, en moesten dringend worden bevrijd. De reddingscontainer die het team meehad is voorzien van heel wat speciaal materiaal om dieren in nood te helpen. De kalfjes zijn gered.

Het dierenreddingsteam van Veurne is gespecialiseerd in dergelijke opdrachten, en moet dus ook vaak bijstand verlenen aan andere korpsen buiten de zone.