Dierenwelzijn neemt 50 honden in beslag in Ieper

Recent heeft de inspectie van de dienst Dierenwelzijn vijftig verwaarloosde honden in beslag genomen in Ieper.

Dat schrijft Het Nieuwsblad. De dieren waren slecht verzorgd en zaten elk apart in een bench. Ze zijn intussen overgebracht naar dierenasielen in Zwevegem en Koksijde.

Het gaat om relatief jonge honden van verschillende rassen. De eigenaar van de honden kreeg een proces-verbaal. De honden kunnen voorlopig niet geadopteerd worden tot de inspectiedienst Dierenwelzijn een beslissing heeft genomen over hun lot.