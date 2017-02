Dievegges op heterdaad betrapt in Brugge

Gisteren kort na de middag hield de lokale politie van Brugge toezicht in de Brugse binnenstad in het kader van winkel- en gauwdiefstallen. Zij merkten in een winkel in de Steenstraat twee dames op die zich verdacht gedroegen.

De twee dames werden onderschept. Bij nazicht van de politionele bestanden bleken ze in aanmerking te komen voor een diefstal en een poging tot diefstal van vorige week zaterdag op dezelfde plaats. Toen hadden ze een brieventas van een klant buit gemaakt.

Beide dames (45 en 32) komen uit Bulgarije. Ze werden gearresteerd en deze morgen door de onderzoeksrechter van Brugge aangehouden.