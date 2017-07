Dieven beroven vrouw van juwelen in huis

In Lissewege hebben drie onbekenden vanochtend een homejacking gepleegd

Eén van hen deed zich voor als een postbediende en lokte de 75-jarige bewoonster naar buiten. Toen de vrouw duidelijk maakte dat ze geen pakje had besteld, sporngen zijn twee kompanen uit een wagen. De daders namen de vrouw mee naar boven en knevelden haar. Ze gingen er vandoor met een kluisje met juwelen die ze uit de muur hadden gerukt. Ook de juwelen die ze droeg, namen ze mee. Volgens het slachtofer zijn de juwelen in de kluis zowat 50.00 euro waard. Er is voorlopig geen spoor naar de daders.