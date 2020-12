Dieven breken brievenbussen open in Oostende

Om de lokale middenstand te ondersteunen tijdens de coronacrisis kreeg elk gezinshoofd een bon ter waarde van zestig euro in de bus. De bon is niet op naam en kan doorgegeven worden. Stad Oostende verstuurde de meeste bonnen tussen de 10 en 15 dagen geleden. Tweedeverblijvers kregen de bon toegestuurd op hun domicilieadres. Het is dan maar ook de vraag of de daders hun drieste daad veel heeft opgeleverd, de schade is wel groot. Burgemeester Bart Tommelein noemt het alvast verwerpelijk en dom. De politie is een onderzoek gestart.