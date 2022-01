Dieven in de cel na diefstallen in Bredene

De twee pleegden vrijdag een diefstal in het shoppingcenter in Bredene. Ze werden opgepakt en daarna weer vrijgelaten met het bevel van de Dienst Vreemdelingenzaken om het grondgebied te verlaten. Even later kwam het duo opnieuw in de problemen. Één persoon was aan de handvaten van wagens aan het voelen. De andere persoon had een fiets gestolen. Toen de politie tussenkwam, gooide één van hen de gestolen fiets in de richting van de agenten.

Het duo werd gearresteerd en verhoord. Ze werden vanmorgen voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besliste dat ze in de cel moeten blijven.