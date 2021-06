Dieven hebben het gemunt op bootjes in IJzerbekken

Afgelopen weekend gingen ze aan de haal met een motor van een overzetboot van de stad Diksmuide, maar ook verschillende particulieren zijn de jongste maanden al het slachtoffer geworden van de diefstallenplaag. En recent nog werd een plezierboot van zes meter gestolen op het stukje IJzer tussen de IJzertoren en de Knokkebrug.

Een van de slachtoffers is imker Philippe Deprez. Hij heeft een bootje nodig want zijn bijenkasten zitten aan de overkant van het Ieperleekanaal. Zijn plastic bootje lag aan nochtans aan de ketting, maar op een woensdagmiddag bleek het verdwenen te zijn. Nu mag hij een bootje van zijn buur gebruiken om zijn bijen te verzorgen.

Ook Bart Castelein van de vzw De Boot bevestigt dat de schrik er goed in zit bij eigenaren. Hij heeft zelf verschillende kleine bootjes op het Ieperleekanaal in Merkem. Zijn boten hangen aan een ketting en ze zijn ook geregistreerd. Vooral veel sociale controle is belangrijk, zegt hij.

Mogelijk koppelen de dieven de motoren aan de roeiboten en gaan ze naar mensensmokkelaars in Calais.

"Wij sluiten geen enkele piste uit. We kijken dan naar de problematiek van de vluchtelingen. Wordt er hier gestolen om de oversteek naar Engeland te maken? Ik zou in elk geval niet durven meegaan. Die boten zijn niet zeewaardig. Zit er een ander circuit achter, we weten het niet. Alle pistes blijven open en we blijven ze onderzoeken", aldus Wim Merlevede van Politiezone Polder.