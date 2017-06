Dieven hebben het op strandcabines gemunt

De schade is groot, en ook de buit is niet min. Het was een huurder die zondag de inbraak vaststelde en de politie verwittigde. Die stelde vast dat aan elf strandcabines ter hoogte van strandpost 2 (Duinegat) vernielingen werden aangebracht. "Zes cabines werden effectief opengebroken. Het gaat allemaal om huurcabines. Het exacte nadeel is nog niet bekend, maar er is sowieso heel wat materiële schade", zegt commissaris Dennis Goes. Van sommige strandcabines was de deur middendoor gebroken. De buit gaat van strandstoelen, zwemkledij, surfpakken, eten en drinken, tot opblaasbare boten. Van de daders is nog geen spoor. De politie onderzoekt de zaak.