Onbekende daders braken het raam van de kantine open en raakten op die manier binnen. Daar brachten ze heel wat schade aan, ondermeer aan deuren en kasten. De vandalen gingen niet alleen aan de haal met chips, snoep en sportdrank, maar ook met TV's en een radio. In de keuken is er bovendien een grote hoeveelheid frituurolie op de grond uitgegoten. Van de daders is voorlopig geen spoor. Het labo van de federale politie voert een sporenonderzoek.