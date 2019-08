De ene man had zes gsm's en vijf portefeuilles gestolen van een groepje twintigers die hun spullen hadden achtergelaten om zich naar zee te begeven. Met behulp van Find My iPhone kon één toestel gelokaliseerd worden. De politie kon de 29-jarige man staande houden, hij verblijft in ons land zonder de nodige papieren. Een andere verdachte van 22 had zijn slag geslagen in de beachbar Bondi Beach toen het alarm afging. Hij was in het bezit van drank en kleingeld.