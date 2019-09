Dieven stelen drumstel uit bestelwagen

"De diefstal moet in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur gebeurd zijn", vertelt Andy. "Mijn bestelwagen stond voor de deur geparkeerd aan mijn woning in de Armentiersstraat in Mesen. Ikzelf heb niets gehoord. Achteraf waren er getuigenissen van buurtbewoners. Een oudere dame merkte die nacht vier jonge mannen op in de nabijgelegen Korte Mooiestraat. Ze hadden een kap aan en trokken aan deurklinken van voertuigen. Een andere vrouw had een blauwe Citroën Berlingo met Franse nummerplaat gezien op haar oprit. Ik deed ondertussen aangifte bij politie Arro Ieper en Komen-Waasten, die de beelden analyseren van een camera aan de grens. "

De dieven namen bijna het hele drumstel mee, ter waarde van 1.600 euro. Maar de duurste stukken, de cimbalen, lieten ze liggen."Ik moest zaterdag optreden met covergroep Shaker op de Komense bierfeesten. Daarom had ik mijn instrument vrijdag al in de bestelwagen geladen. Ik heb dan maar een drumstel gehuurd voor dat optreden."

Politiezone Arro Ieper merkte de laatste maanden een stijging van het aantal diefstallen uit bestelwagens en geeft op haar website enkele preventietips. Enkele voorbeelden: installeer camera's, alarmen, trackingsystemen of een inbraakvertragend trekhaak- en bestelwagenslot, zorg dat waardevol materiaal niet zichtbaar is, registreer en verzeker je materiaal, parkeer met de laaddeuren zo dicht mogelijk tegen een poort, muur of de voorkant van een ander voertuig, meld abnormaal gedrag en vraag verhoogd politietoezicht aan.