Dieven stelen ruim 700 kilogram koper: 18 maanden cel

De rechter in Veurne heeft vier Roemenen veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf voor een koperdiefstal. Ze maakten bij een bedrijf in Veurne liefst 715 kilogram koper buit.

De feiten speelden zich af in juni, op een industrieterrein in Veurne. Tijdens een inbraak bij een bedrijf werden toen koperen kabels van in totaal liefst 715 kilogram gestolen. Dankzij camerabeelden kwam het voertuig van de daders snel in het vizier van de speurders.

"Niet spiflguur"

Het onderzoek leidde daarna naar vier Roemenen. Telefonieonderzoek wees uit dat ze die bewuste nacht wel degelijk in Veurne moeten geweest zijn. Twee twintigers wonen in de streek van Brussel en konden als enige verdachten ingerekend worden. Volgens hun advocaten zijn de Roemeense broers niet de spilfiguren in de zaak. Ze zouden zich door twee anderen hebben laten overtuigen om mee te werken aan de feiten.

De verdediging vroeg om milde straffen met uitstel uit te spreken.